2019-08-11T14:27:59+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону перевернулся цементовоз

Авария произошла на въезде в микрорайон Суворовский
Ольга ГОПАЛО
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Очевидцы сообщают, что водитель чудом уцелел. Фото, Группа Вконтакте "Ростов-Главный".Очевидцы сообщают, что водитель чудом уцелел. Фото, Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают ЧП, которое произошло днем в воскресенье, 11 августа. Фотографии с места дорожно-транспортного происшествия появились в одном из городских пабликов. На снимках видно, что там перевернулся цементовоз.

- Авария на Суворовском - пересечение улиц Сосновой и Вавилова, - подписал автор фотографий. - Миксер не уступил дорогу и перевернулся. Водителя зажало, но жив.

Под кадрами уже десятки комментариев.

- Водитель миксера резко начал поворачивать направо попал на кочку, а бочка в это время крутилась и перевесила и миксер, который перевернулся, - написал один из очевидцев.

- Как водитель грузовика, в какой-то степени понимаю миксериста, порой груженому даже со скоростью в 40 километров в час сложно оттормозиться перед вынырнувшей легковушкой, а режут и выныривают очень часто, - высказался коллега пострадавшего водителя большегруза.

Многие пишут, что по счастливой случайности в момента аварии никто не пострадал, так как рядом не было машин. В настоящее время на месте ДТП работают госавтоинспекторы, которые проведут свою проверку и выяснят все обстоятельства произошедшего.

Водителя на скорой увезли в ближайшую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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