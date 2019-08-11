2019-08-11T17:24:36+03:00
Общество

В Ростовской области больше трети проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам

Такую статистики привели в региональном Управлении Роспотребнадзора
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области эпидемиологи взяли пробы воды, которая течет из кранов.В Ростовской области эпидемиологи взяли пробы воды, которая течет из кранов.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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В Ростовской области эпидемиологи взяли пробы воды, которая течет из кранов в домах жителей. И, по данным ведомства, 34,7 процента проб питьевой воды в водопроводной сети Дона не соответствовали гигиеническим нормативам по химическим показателям.

- Подача питьевой воды, не соответствующей гигиеническим требованиям по химическим показателям, связана с неудовлетворительным качеством воды источников водоснабжения, несовершенством применяемых технологий очистки питьевой воды, отсутствием очистки высоко минерализованных подземных вод, - сообщили в Управлении, добавив, что еще 2,1 процента проб не соответствовали и по микробиологическим показателям.

В итоге, за полгода было выдано 70 протоколов об административных правонарушениях, а общая сумма штрафов составила 928 тысячи рублей. Также были выписаны десятки представлений лицам, эксплуатирующим водопроводы, с тем, чтобы принять меры по улучшению их санитарно-технического состояния.

ИСТОЧНИК KP.RU

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