2019-08-11T18:18:48+03:00
Общество

В Ростовской области о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112

Это произойдет уже в нынешнем году
Ольга ГОПАЛО
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Совсем скоро о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112.Совсем скоро о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Совсем скоро о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112. Об этом сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

В частности, он озвучил постановление регионального правительства, согласно которому аварийно-диспетчерские службы донских муниципалитетов войдут в «Систему-112», которой в сентябре исполнится три года.

По его мнению, новшество поможет значительно сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации, происшествия, а также на обращения граждан.

К слову, уже сейчас вопросы по коммуналке в лидерах по числу обращений. И с прошлого года оператор службы может по защищенному каналу связи связаться с дежурным специалистом регионального министерства ЖКХ.

- После проведенного технологического дооснащения автоматизированные рабочие места будут установлены во всех аварийно-диспетчерских службах, - добавил он.

Кстати, пилотной с этого года станет служба «05» Ростова-на-Дону. А в начале будущего года к системе подключат и службы Таганрога.

Напомним, по нормативу, на прием экстренного вызова оператору системы дается всего восемь секунд. Еще минута требуется на то, чтобы подключить к вызову необходимые экстренные службы.

При этом номер-112 никогда не бывает занят. По нему можно дозвониться с любого телефона, даже если в мобильнике не вставлена sim-карта или он находится вне зоны доступа сотового оператора. А еще звонки в службу совершенно бесплатные: сейчас по единому номеру можно вызвать скорую, полицию, пожарных, газовщиков и специалистов службы «АНТИТЕРРОР».

ИСТОЧНИК KP.RU

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