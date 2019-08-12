В порту Ростова-на-Дону задержали десять тонн контрабандного топлива

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-12T11:52:55+03:00

Декларация на него не подавалась

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В Речной порт Ростова-на-Дону прибыло судно из Турции. Его осмотрели таможенники. Как рассказали в Южном таможенном управлении, капитан теплохода представил на таможенный пост декларацию судовых припасов, в которой содержались сведения о бункерном топливе, перемещаемом в качестве припасов. Однако было выявлено несоответствие фактического количества топлива тому, что было задекларировано перевозчиком.

- При проверке штатных топливных емкостей теплохода было установлено, что в цистернах основного запаса находится более 10 тонн незадекларированного топлива, - добавили в ведомстве.

Там же добавили, что похожее нарушение было обнаружено и на другом судне. На нем нашли 4,5 тонны контрабандного топлива.

В отношении судовладельцев возбудили административные дела по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Им грозит конфискация топлива и крупный денежный штраф за неуплату таможенных пошлин. В настоящее время проводится расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU