2019-08-12T12:04:48+03:00
Общество

«Мисс Россия» Алина Санько впервые после конкурса красоты появилась в купальнике на публике

Поклонники спрашивают: как можно так не щадить мужчин своей красотой
ГОШЕВ Игорь
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Фото в купальнике «Мисс Россия» этого года Алины Санько вызвало ажиотаж среди поклонников. Фото: Инстаграм Алины Санько.Фото в купальнике «Мисс Россия» этого года Алины Санько вызвало ажиотаж среди поклонников. Фото: Инстаграм Алины Санько.
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Фото в купальнике «Мисс Россия» этого года Алины Санько вызвало ажиотаж среди поклонников. Еще бы ведь красавица из Ростовской области впервые появилась в таком трогательном наряде на публике. До этого она сразила жюри, став победительницей конкурса красоты.

- Желаю всем чудесного, яркого и доброго дня! Радуйтесь каждому дню, думайте о хорошем, создавайте себе настроение и будьте счастливы! - подписала снимок Алина.

Комментарии от подписчиков не заставили себя долго ждать: «Очаровательно», «Твоя красота радует», «Великолепна», «Какая красивая талия у вас», «Можно сказать, что ты ангел с небес» и «Вы прекрасно выглядите. Спасибо, что радуете нас позитивом».

ms.alinasankoms.alinasanko
Друзья, желаю всем чудесного, яркого и доброго дня!
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- Как же можно так не щадить мужчин своей красотой? - задал вопрос красотке один из фанатов.

- Вы настолько очаровательны в этом купальнике. Вам очень идет, - сделал комплимент другой.

- Алина, вы такая сказочно красивая, всегда любую Вами! Пусть и Ваш день тоже сложится чудесно! - пожелал третий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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