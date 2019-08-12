В Ростовской области из-за грибка на стенах закрыли группы в детском саду

СЕГОДНЯ 12:16 2019-08-12T12:16:07+03:00

За два месяца теперь там надо успеть сделать ремонт

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В Ростовской области приостановили деятельность детского сада из-за грибка на стенах. Инцидент произошел в городе атомщиков - Волгодонске. Об этом сообщили в региональном Управлении федеральной службы судебных приставов, специалисты которого вручили соответствующее решение суда заведующей образовательного учреждения.

Это произошло после того, как там провели проверку санитарные врачи. Выяснилось, что на стенах, потолке и игровой комнате имелись множественные дефекты покрытия: разводы, наличие грибка, отставание обоев от стен и протекание кровли.

- Данные нарушения создавали угрозу причинения вреда здоровью и жизни граждан, ухудшения условий пребывания детей в дошкольной организации, а так же могли стать причиной возникновения заболеваний у детей, - рассказали в Управлении.

В итоге суд вынес решение приостановить деятельность детского сада сроком на 60 суток до полного устранения недостатков. Теперь две группы там опечатаны.

ИСТОЧНИК KP.RU