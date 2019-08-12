Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева пригласила возлюбленного на романтик в Стамбул

СЕГОДНЯ 14:04 2019-08-12T17:18:57+03:00

Изменить размер текста: A A

"Мисс Россия - 2013" года решила устроить возлюбленному романтическое свидание. Об этом она сообщила на своей странице в Инстаграм. Напомним, самая сексапильная блондинка России не так давно родила малыша от столичного бизнесмена, но уверена - романтика должна быть у любой пары и рождение ребенка этому не помеха. Вот и ее очередной пост про это.

- С самого начала мы назначали друг другу свидания, - призналась ростовская модель. - Гуляли по паркам Москвы или встречались в разных странах. Потом, когда сын только родился, мы назначали друг другу свидания на кухне или в кафе, что внизу дома.

lopyrevavika Bulatov feat. Lopyreva - the song of our life: be happy our baby Mark Leo! #MarkLeo #6month

Теперь же, по словам красавицы, когда мальчик немного подрос, есть возможность улетать на несколько дней. Вот она и решила устроить романтик в Стамбуле. Свой выбор Виктория объяснила так:

- Решила пригласить Игоря куда-то, где он не был (много лет назад не в счет), а для меня Стамбул - один из любимых городов! Шумный, эклектичный, живой.

lopyrevavika Недавно я задала вам вопрос, как вы повышаете свои вибрации?

Многие поклонники под постом признавались, что тоже устраивают романтические вечера своим вторым половинкам. Были и те, кто спрашивал совет. Например, одна из подписчиц написала: «Что делать, если молодой человек не дарит подарки и никуда не зовет?». Лопырева ответила: «Проявите инициативу сами».

ИСТОЧНИК KP.RU