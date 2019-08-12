«Миссис Россия» Полина Диброва в платье а-ля жар-птица призналась, за что ей стыдно

СЕГОДНЯ 14:41 2019-08-12T17:14:09+03:00

Красавица вместе с супругом сейчас отдыхают в Испании. Фото: инстаграм Полины Дибровой.

Красавица вместе с супругом сейчас отдыхают в Испании

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«Миссис Россия» Полина Диброва проводит августовские денечки на отдыхе в Испании вместе со звездным мужем Дмитрием. А в ее в Инстаграм, что ни день, - новая картинка. Не успели подписчики прийти в себя после роскошных вырезов и декольте, как уже наготове новый кадр - в платье а-ля жар-птица.

- Столько было планов на этот отдых, - написала Полина Диброва, - две книги, испанский язык, face фитнес и спорт. Ничего не сделала! Ничего! Стыдно возвращаться.

polinadibrova Столько было планов на этот отдых

Но поклонники поддержали любимицу душевными комментариями и советами:

- На то и отдых, а все дела становятся второстепенными, - написала одна из подписчиц.

- Ну прям как у меня, - согласилась другая.

- Какие ваши годы, еще научитесь, - пишет третья.

Были и те, кто писал: «Ты прекрасна!», «Кадр восхитительный» и «Все получится у тебя».

ИСТОЧНИК KP.RU