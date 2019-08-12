2019-08-12T17:13:01+03:00
Общество

«Горячо!»: В Сети обсуждают фото «Мисс Интерконтиненталь» Валентины Расуловой в леопардовом бикини

Модель загорает на Ибице
ГОШЕВ Игорь
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Модель загорает на Ибице. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Модель загорает на Ибице. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова - модель, которая не устает восхищать поклонников собственными преображениями. Красавица из Ростова-на-Дону постоянно совершенствует свою фигуру - спортом и диетами, а после - делится результатами. Вот и на этот раз Валентина продемонстрировала роскошное бикини на Ибице, где сейчас загорает.

- Весь день провели у бассейна, поспали, сходила в зал, - рассказала она о своем плане на день.

А еще сообщила, что пыталась перед поездкой подобрать правильно гардероб, поэтому взяла с собой сапоги-казаки и шорты. Однако оказалось, что для такой одежды климат там жарковат.

rasulova_valentinarasulova_valentina
#Ibiza
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Поэтому Расулова дала такой совет своим подписчикам: «Главное правило - брать с собой настроение. Я всего пару девушек видела на каблуках, город как-то не располагает к гламурным нарядам». А те в свою очередь под снимком в купальнике написали: «Горячо!», «Красавица», «Куколка», «Хороша!» и «Фигура - огонь!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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