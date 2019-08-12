В Ростовской области приставы нашли должника по приложению в мобильнике

СЕГОДНЯ 15:17 2019-08-12T17:11:08+03:00

Мужчина чуть не лишился машины дважды - сначала за пьяное вождение, а потом - за неуплату долга

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Житель Ростовской области чуть дважды не лишился своего автомобиля. Вначале из-за того, что был остановлен госавтоинспекторами и не прошел тест на алкоголь. После чего судом было выдано решение - оштрафовать его на тридцать тысяч рублей. Но водитель решил, что это шутки, а потому постарался забыть о долге.

Вспомнил он о нем только тогда, когда приставы попытались арестовать его автомобиль. Легковушку отыскали благодаря приложению «Мобильный розыск». Его суть в том, что, благодаря специальному приложению, пристав может поднести телефон к номеру автомобиля и узнать, является ли его владелец должником. Так было и в этот раз.

Только после того, как мужчина понял, что с ним не шутят, то быстро нашел деньги и погасил долг полностью. Как добавили в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, дело в отношении жителя Веселовского района закрыли.

ИСТОЧНИК KP.RU