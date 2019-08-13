2019-08-13T18:32:06+03:00
Общество

В Ростовской области жертвами клещей стали 6,5 тысячи человек с начала года

Треть из них - дети и подростки до 14 лет
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставлен 48 жителям.Диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставлен 48 жителям.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Ростовской области клещи продолжают нападать на людей. Так, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, их жертвами же стали свыше 6,5 тысяч человек. Треть из них — дети и подростки в возрасте до 14 лет. Именно столько жителей с начала года обратились к врачам. Цифры хоть и большие, но на уровне многолетних показателей.

Кроме того, по данным эпидемиологов, диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставлен 48 жителям. Известно, что большинство заболевших из Сальского и Зимовниковского районов, там - десять и девять случаев, соответственно. Кроме того, по три случая лабораторно подтверждены у жителей Ростова-на-Дону, Пролетарского, Ремонтненского, Дубовского и Мартыновского районов.

Санитарные врачи советуют ростовчанам и жителям области не заниматься самолечением, а в случае проявления заболевания - высокой температуры и общей интоксикации, обращаться в ближайший травмпункт. Там помогут не только снять клеща, но и окажут квалифицированную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области парень угнал у друга машину
В Ростове-на-Дону чиновники встретятся с ростовчанами в каждом районе
В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба
В Ростове-на-Дону самое большое число заболевших энтеровирусной инфекцией
Клеймо «оперированная»: олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказала о возвращении к спорту после травм
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям и юридическим лицам мгновенную бизнес-карту
«Мисс Интерконтиненталь» из Ростова-на-Дону Валентина Расулова выходит замуж бизнесмена-иностранца
Временный глава администрации Ростова-на-Дону раскритиковал план благоустройства Театральной площади
На фестиваль Юрия Башмета потратят дополнительные 7 млн рублей в Ростовской области
«Нам нечем дышать»: жители домов у Ростовского моря бьют тревогу из-за массовой гибели рыбы и запаха аммиака
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в центре Ростова-на-Дону
Семейная пара с двумя детьми застряла в лифте гостиницы в Ростове-на-Дону
Девочку ударило током на вагоне поезда в Ростовской области во время селфи
В Ростове-на-Дону на Комарова построят новый спорткомплекс
Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 15 августа 2019: где и когда
Житель Ростовской области избил и изнасиловал путану из Нигерии в Москве
В центре Ростова-на-Дону иномарка протаранили стену жилого дома и задавила инвалида
«Ростов» обыграл самарский клуб «Крылья Советов» в РПЛ
В Ростове-на-Дону осудили байкера за убийство мужчины из охотничьего ружья
Под Ростовом возле железной дороги нашли труп пенсионерки
Следователи передали в суд дело главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина
В Ростове-на-Дону ревнивая девушка исцарапала гвоздем машину возлюбленного
Ростовский видеоблогер Гаспар Авакян предстанет перед судом за вымогательство
Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»
В Ростовской области на три миллиона рублей за растущую амброзию оштрафовали коммерсантов и чиновников