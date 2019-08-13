В Ростовской области жертвами клещей стали 6,5 тысячи человек с начала года

СЕГОДНЯ 18:32 2019-08-13T18:32:06+03:00

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В Ростовской области клещи продолжают нападать на людей. Так, по данным регионального Управления Роспотребнадзора, их жертвами же стали свыше 6,5 тысяч человек. Треть из них — дети и подростки в возрасте до 14 лет. Именно столько жителей с начала года обратились к врачам. Цифры хоть и большие, но на уровне многолетних показателей.

Кроме того, по данным эпидемиологов, диагноз «Крымская геморрагическая лихорадка» поставлен 48 жителям. Известно, что большинство заболевших из Сальского и Зимовниковского районов, там - десять и девять случаев, соответственно. Кроме того, по три случая лабораторно подтверждены у жителей Ростова-на-Дону, Пролетарского, Ремонтненского, Дубовского и Мартыновского районов.

Санитарные врачи советуют ростовчанам и жителям области не заниматься самолечением, а в случае проявления заболевания - высокой температуры и общей интоксикации, обращаться в ближайший травмпункт. Там помогут не только снять клеща, но и окажут квалифицированную медицинскую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU