2019-08-14T10:57:09+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону откроется инклюзивный пляж

Но проработает он всего два дня
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Донская столица может получить 1 млн рублей на обустройство пляжа Фото: Пресс-служба ростовской мэрииДонская столица может получить 1 млн рублей на обустройство пляжа Фото: Пресс-служба ростовской мэрии
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В среду, 14 августа, в парке «Левобережный» в два часа дня ростовчанам презентуют зону отдыха для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщили в пресс-службе администрации города.

Люди с ограниченными возможностями здоровья смогут воспользоваться специально оборудованными парковочными местами, площадками, которые удобны для инвалидов-колясочников, а также противопролежневыми шезлонгами, пляжными кресло-колясками, зонтами и навесами от солнца. Оборудование предоставит калининградская региональная общественная организация инвалидов «Ковчег» в рамках общероссийского проекта «Инклюзивный пляж. Экспедиция».

- Пляж будет работать 14 и 15 августа, любой желающий сможет посетить его совершенно бесплатно, - уточнили в ростовской мэрии.

Если инклюзивный пляж будет популярным у ростовчан и собирет наибольшее число посетителей, то в Ростове-на-Дону обустроят инклюзивный пляж стоимостью более одного млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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