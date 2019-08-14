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Ростовские аниматоры создали проморолик для голливудского актера, звезды фильма "Один дома" Маколея Калкина. Артист высоко оценил работу донской творческой команды и разместил ролик у себя в Instagram.

culkamania Звезда фильма «Один дома» сотрудничает с ростовскими аниматорами

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Публикация от Macaulay 'Instagram' Culkin (@culkamania) 9 Авг 2019 в 8:45 PDT

На видео Маколей Калкин ловит на крючок и морковку американского музыканта Эла Янковича, актера Тома Грина и актрису Бренду Сонг. На странице Маколея Калкина ролик набрал почти 89 тысяч просмотров.

- Мы создали ролик, он понравился звезде фильма «Один дома» и его менеджерам. Они даже попросили нас сделать еще одно видео, - рассказал директор анимационной студии V+Виталий Николаев.

Звезда фильма «Один дома» Маколей Калкин вскоре получит еще один ролик от ростовских аниматоров, но его содержание создатели пока держат в секрете.

ИСТОЧНИК KP.RU