2019-08-14T13:04:10+03:00
Общество

Движение транспорта на Станиславского ограничат в Ростове-на-Дону на два месяца

Автомобилистам придется искать альтернативные пути объезда до конца октября.
ПЕТР ДЕНИСОВ
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Движение транспорта будет ограничено до 30 октябряДвижение транспорта будет ограничено до 30 октябряФото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожники переложат трамвайные рельсы на пересечении улицы Станиславского с Буденновским. Как сообщает департамент автодорог Ростова, движение транспорта будет ограничено с пятницы, 15 августа, на правой полосе по Буденновскому в северном направлении, от дома №12а до улицы Станиславского. Работы завершатся до 30 октября.

Перекресток Буденновского с Московской в зоне трамвайной развязки перекроют с 20 августа до 30 октября. На этом участке дорожники будут закрывать по одной полосе поочередно.

Напомним, на ремонт участка от проспекта Будённовского до переулка Семашко власти Ростова-на-Дону направили 209 миллионов рублей. Согласно контракту, заключённому с подрядчиком, объект должен быть сдан не позднее 30 октября 2019 года. В случае, если в работе дорожников обнаружатся недостатки, то исполнителю придется устранить их за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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