Движение транспорта на Станиславского ограничат в Ростове-на-Дону на два месяца

СЕГОДНЯ 12:58 2019-08-14T13:04:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожники переложат трамвайные рельсы на пересечении улицы Станиславского с Буденновским. Как сообщает департамент автодорог Ростова, движение транспорта будет ограничено с пятницы, 15 августа, на правой полосе по Буденновскому в северном направлении, от дома №12а до улицы Станиславского. Работы завершатся до 30 октября.

Перекресток Буденновского с Московской в зоне трамвайной развязки перекроют с 20 августа до 30 октября. На этом участке дорожники будут закрывать по одной полосе поочередно.

Напомним, на ремонт участка от проспекта Будённовского до переулка Семашко власти Ростова-на-Дону направили 209 миллионов рублей. Согласно контракту, заключённому с подрядчиком, объект должен быть сдан не позднее 30 октября 2019 года. В случае, если в работе дорожников обнаружатся недостатки, то исполнителю придется устранить их за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU