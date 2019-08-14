В Ростове-на-Дону горит поле возле «МегаМага»
В среду, 14 августа, на левом берегу Дона в районе торгово-развлекательного центра «Мегамаг», расположенного по улице Пойменная, 1 загорелось заброшенное поле.
Густые клубы дыма и запах гари начали стремительно распространятся по местности.
- Произошло загорание камыша. Сейчас на месте произошедшего работает тридцать два человека и девять единиц техники, в том числе от МЧС двадцать семь человек, а также восемь единиц техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
По их словам, никакой угрозы торговому центру «МегаМаг» возгорание камыша не представляет, из здания никого не эвакуируют.
В социальных сетях очевидцы сообщают, что горит не только камыш, но и выброшенный строительный мусор. Огонь быстро распространяется по территории из-за сильных порывов ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU