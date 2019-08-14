Футболист Иван Новосельцев отказался оплачивать роды жене - ростовчанке

СЕГОДНЯ 17:20 2019-08-14T18:49:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В семье знаменитого футболиста Ивана Новосельцева, который совсем недавно был главной звездой ФК «Ростов», и его жены Екатерины накаляются страсти. Как ранее писала «Комсомольская правда-Ростов», пара сейчас через суд делит имущество, но при этом разводиться не собирается.

А недавно в семье случился еще один конфликт, поводом для которого стало то, что супруг отказался оплачивать роды.

- Изначально Иван отказался оплачивать роды. Когда его жена уже все самостоятельно оплатила, нашла клинику и стала наблюдаться у врача, то он решил схитрить. Предложил компенсировать часть расходов у врача и в клинике, которую выберет сам. Но Екатерина уже наблюдалась, оплатила счета. Муж ей финансово помогать и компенсировать отказался, - рассказала pr-директор Екатерины Новосельцевой Алена Борисова.

Совсем недавно в Таганском суде Москвы пара пыталась поделить имущество, но оказалось, что Ивану Новосельцеву практически ничего не принадлежит, купленное в браке имущество оказалось собственностью его родителей и других родственников.

Стоит отметить, что проблемы в семье футболиста появились, когда он переехал в Санкт-Петербург и стал играть за «Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU