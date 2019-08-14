2019-08-14T23:14:31+03:00
Общество

Ростовчанка Виктория Лопырева и ее соперница Тата Карапетян похвастались детьми

Женщины борются за внимание Игоря Булатова
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Ростовская красавица наслаждается материнством. Instagram: Виктории ЛопыревойРостовская красавица наслаждается материнством. Instagram: Виктории Лопыревой
Изменить размер текста:

Страсти в жизни ростовской красавицы Виктории Лопыревой и ее возлюбленного Игоря Булатова не утихают. Только пара начнет наслаждаться счастьем, как на горизонте появляется бывшая жена бизнесмена Тата Карапетян.

Недавно экс-возлюбленная опубликовала фото детей на дорогой яхте в Instagram. И уже спустя пару дней фото сына размещает Виктория Лопырева. По какой-то причине мамы детей не показывают их лиц.

Игорь Булатов намерен добиться общения с детьми через суд. Instagram Таты Карапетян

Игорь Булатов намерен добиться общения с детьми через суд. Instagram Таты Карапетян

Дочь Таты и Игоря Булатова. Instagram Таты Карапетян

Дочь Таты и Игоря Булатова. Instagram Таты Карапетян

Судя по снимкам, малыш Лопыревой и Булатова больше похож на маму. У него светлые волосы, как у Виктории. Сын Таты Карапетян и Булатова темненький.

Сын Виктории и Игоря Булатовa. Instagram Виктории Лопыревой

Сын Виктории и Игоря Булатовa. Instagram Виктории Лопыревой

Сейчас в паре ростовской красавицы Виктории Лопыревой и Игоря Булатова царит настоящая идиллия. Влюбленные путешествуют, воспитывают сына и радуются жизни. Бывшая жена бизнесмена тоже часто выезжает за пределы России с детьми, но, как утверждает Булатов, Тата не позволяет ему встречаться с малышами.

Бизнесмен собирается через суд добиться общения с детьми, но пока мужчина видит своих детей от первого брака только в на просторах «Инстаграма».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар возле «МегаМага» потушили за шесть часов
В Ростовской области спасли малыша, застрявшего между трубами
В Ростовской области льготникам отменят бесплатный проезд в пригородных и междугородних автобусах
Мотоциклист сбил женщину в Ростовской области
На Дону осудили мужчину развращавшего двух школьниц
Футболист Иван Новосельцев отказался оплачивать роды жене - ростовчанке
В Ростове-на-Дону горит поле возле «МегаМага»
В Ростове-на-Дону присекли продажу подделок Louis Vuitton и Prada
Движение транспорта на Станиславского ограничат в Ростове-на-Дону на два месяца
«Качество лучше, скорость выше»: собственную Lean-лабораторию запустил ВТБ
Гоблин сделает эксклюзивные переводы кино для абонентов «Ростелекома»
Звезда фильма «Один дома» сотрудничает с ростовскими аниматорами
В Ростове-на-Дону откроется инклюзивный пляж
В центре Ростова-на-Дону из-за неисправных кондиционеров загорелись игровой клуб и магазин
Летняя детская математическая школа ЮФУ 2019: где и когда
В Ростовской области парень угнал у друга машину
В Ростове-на-Дону чиновники встретятся с ростовчанами в каждом районе
В Ростовской области забраковали больше тонны хлеба
В Ростове-на-Дону самое большое число заболевших энтеровирусной инфекцией
В Ростовской области жертвами клещей стали 6,5 тысячи человек с начала года
Клеймо «оперированная»: олимпийская чемпионка Влада Чигирева рассказала о возвращении к спорту после травм