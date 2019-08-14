Ростовчанка Виктория Лопырева и ее соперница Тата Карапетян похвастались детьми

14 Авг. 22:02 2019-08-14T23:14:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Страсти в жизни ростовской красавицы Виктории Лопыревой и ее возлюбленного Игоря Булатова не утихают. Только пара начнет наслаждаться счастьем, как на горизонте появляется бывшая жена бизнесмена Тата Карапетян.

Недавно экс-возлюбленная опубликовала фото детей на дорогой яхте в Instagram. И уже спустя пару дней фото сына размещает Виктория Лопырева. По какой-то причине мамы детей не показывают их лиц.

Игорь Булатов намерен добиться общения с детьми через суд. Instagram Таты Карапетян

Дочь Таты и Игоря Булатова. Instagram Таты Карапетян

Судя по снимкам, малыш Лопыревой и Булатова больше похож на маму. У него светлые волосы, как у Виктории. Сын Таты Карапетян и Булатова темненький.

Сын Виктории и Игоря Булатовa. Instagram Виктории Лопыревой

Сейчас в паре ростовской красавицы Виктории Лопыревой и Игоря Булатова царит настоящая идиллия. Влюбленные путешествуют, воспитывают сына и радуются жизни. Бывшая жена бизнесмена тоже часто выезжает за пределы России с детьми, но, как утверждает Булатов, Тата не позволяет ему встречаться с малышами.

Бизнесмен собирается через суд добиться общения с детьми, но пока мужчина видит своих детей от первого брака только в на просторах «Инстаграма».

ИСТОЧНИК KP.RU