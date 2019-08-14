Ростовчанка Виктория Лопырева и ее соперница Тата Карапетян похвастались детьми
Страсти в жизни ростовской красавицы Виктории Лопыревой и ее возлюбленного Игоря Булатова не утихают. Только пара начнет наслаждаться счастьем, как на горизонте появляется бывшая жена бизнесмена Тата Карапетян.
Недавно экс-возлюбленная опубликовала фото детей на дорогой яхте в Instagram. И уже спустя пару дней фото сына размещает Виктория Лопырева. По какой-то причине мамы детей не показывают их лиц.
Игорь Булатов намерен добиться общения с детьми через суд. Instagram Таты Карапетян
Дочь Таты и Игоря Булатова. Instagram Таты Карапетян
Судя по снимкам, малыш Лопыревой и Булатова больше похож на маму. У него светлые волосы, как у Виктории. Сын Таты Карапетян и Булатова темненький.
Сын Виктории и Игоря Булатовa. Instagram Виктории Лопыревой
Сейчас в паре ростовской красавицы Виктории Лопыревой и Игоря Булатова царит настоящая идиллия. Влюбленные путешествуют, воспитывают сына и радуются жизни. Бывшая жена бизнесмена тоже часто выезжает за пределы России с детьми, но, как утверждает Булатов, Тата не позволяет ему встречаться с малышами.
Бизнесмен собирается через суд добиться общения с детьми, но пока мужчина видит своих детей от первого брака только в на просторах «Инстаграма».
ИСТОЧНИК KP.RU