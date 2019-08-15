Раскроем секреты: как купить квартиру дешевле

СЕГОДНЯ 09:38 2019-08-15T09:38:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Покупка квартиры — заветная мечта многих людей. На нее долго приходится откладывать свои сбережения, оформлять на разных условиях ипотеку. Поэтому, чтобы выгодно купить квартиру, нужно все тщательно обдумать, просмотреть все подходящие варианты, задать специалистам интересующие вопросы и уточнить все детали будущего жилья.

Приглашаем принять участие в проекте «Тур по новостройкам»!

22 сентября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам. Районы: Центр, Северный. Вы получите возможность посмотреть новые жилые комплексы, сравнить различные квартиры, ощутить разницу между объектами и оценить их особенности. Также вы сможете узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков, получить консультацию от представителей банка и выбрать оптимальное жилье.

И сделать это всего за один день!

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 сентября до 16-00.

Количество мест ограничено!

Запомните или запишите: 333-24-22.

ИСТОЧНИК KP.RU