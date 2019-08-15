Украл украшения и деньги: в Таганроге мужчина обворовал дом на 230 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:51 2019-08-15T09:51:54+03:00

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Полиция Таганрога раскрыла кражу из частного дома. Как рассказали в правоохранительных органах, к ним с заявлением обратилась местная жительница, которая попросила о помощи. Она, вернувшись домой, обнаружила пропажу украшений и денег.

- Общая стоимость похищенного составила около 230 тысяч рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Стражам порядка удалось выйти на след злоумышленника. В ходе оперативно-розыскных мероприятий они задержали 44-летнего жителя Неклиновского района, который был судим за аналогичные преступления. Как оказалось, в дом залез через окно и таким же образом ретировался. Украденное мужчина успел сдать в ломбард.

ИСТОЧНИК KP.RU