В Ростовской области на помощь малоимущим в августе выделили 45 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:25 2019-08-15T11:55:38+03:00

Поддержат тех, кто особенно нуждается в деньгах

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Донские власти назвали сумму, которая пойдет на поддержку ростовчан, находящихся за чертой бедности, либо столкнувшихся с финансовыми сложностями. Для оказания адресной социальной помощи малоимущим направили свыше 45 миллионов рублей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области.

- Всего с начала этого года финансовую поддержку получили более 29 390 семей Ростовской области, - пояснили в правительстве РО. - На эти цели уже направлено свыше 306,5 миллиона рублей.

Напомним, на получение адресной социальной помощи могут рассчитывать малоимущие семьи, а также одиноко проживающие граждане, либо люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, при этом среднедушевой доход должен быть ниже прожиточного минимума в целом по региону. На сегодняшний день он составляет 10 673 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU