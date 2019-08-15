2019-08-15T14:24:08+03:00
Общество

Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно

материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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Жителям Южного и Северо-Кавказского федеральных округов доступен новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье». Мобильное приложение и сайт обеспечивают круглосуточный доступ к онлайн-консультациям терапевтов и по записи — профильных специалистов. Проект реализуется совместно с ведущим российским разработчиком онлайн проектов в области здравоохранения и телемедицины ООО «Мобильные Медицинские Технологии».

Консультации оказывают лучшие высококвалифицированные врачи крупнейших клиник Москвы и Санкт-Петербурга, в том числе из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, ГНЦ «Институт иммунологии и аллергологии», ФГБУ «Клиническая больница №1» Управления делами Президента РФ, Медицинского научного центра «МедБиоСпектр», Медико-генетического центра Genotek и др. Сервис доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю из любой точки мира, где есть интернет. Клиентам предлагается задать вопрос по телефону, в чате или посредством видеосвязи. Дежурный врач отвечает в течение нескольких минут.

«Ростелеком. Здоровье» — следующий шаг в развитии экосистемных продуктов для всей семьи. Благодаря ему наши клиенты без поездок в поликлинику, очередей и стрессов, в удобном для них формате могут получать высококвалифицированную медицинскую помощь, причем по доступным ценам. Сервис предлагает индивидуальные или семейные программы, в зависимости от потребностей обратившегося. Теперь у наших клиентов появляется выбор — либо идти в поликлинику, где сосредоточено большое количество уже заболевших людей, или получить оперативную консультацию, не выходя из дома и тут же приступить к лечению», — рассказала директор по работе с массовым сегментом макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» Анна Роднова.

Сегодня клиентам доступны три программы: «Домашний доктор», «Семейный доктор» и «Личный эксперт». Первые две рассчитаны на одного или трех человек, включают неограниченное количество обращений к дежурному врачу и ряд консультаций узкопрофильных специалистов. Подписка «Личный эксперт» подразумевает индивидуальную углубленную работу с профильными врачами. В качестве опции имеется расшифровка результатов анализов и соответствующие консультации.

«Я уже успела воспользоваться консультацией для своего ребенка и осталась очень довольна. Ночью у сына поднялась температура и я обратилась за консультацией по видеосвязи. Описала симптомы, перечислила болезни, которыми он болел раньше и получила развернутый ответ с подробными рекомендациями. Раньше я бы перевернула весь интернет, перечитала бы все форумы молодых мам, и в итоге все равно вызвала бы скорую или врача на дом, так как доверяю только квалифицированным специалистам. Теперь я спокойна, потому что медицинская помощь всегда под рукой», — поделилась Валентина Егорова, подписчик сервиса «Ростелеком. Здоровье».

Подробную информацию о сервисе «Ростелеком. Здоровье», его возможностях и условиях подпискиможно узнать на сайте или в мобильном приложении сервиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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