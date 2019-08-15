«Неземная красота!»: Откровенным декольте «Мисс Россия» Татьяна Котова проголосовала за лайки

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-15T16:29:18+03:00

Не секрет, что поющая красотка часто балует своих подписчиков откровенными образами. Фото: Инстаграм Татьяны Котовой.

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На тему лайков решила порассуждать «Мисс Россия» Татьяна Котова, проиллюстрировав свою позицию выразительных размеров декольте. Не секрет, что поющая красотка часто балует своих подписчиков откровенными образами, за что они щедро осыпают ее лайками. Правда, совсем скоро такой взаимообмен может и закончиться.

- Наверное, все уже слышали новость о том, что лайков скоро не будет? - спросила Интернет-пользователей экс-«ВИА Гра».

Однако не очень понятно - расстроилась ли она сама из-за этого факта.

- С одной стороны - это классно, потому что гонка за лайками превратилась во что-то непонятное и отрицательно влияет на всех, - продолжила мысль Котова. - С другой - это отличный способ выразить свое мнение и показать, что действительно нравится и достойно большего внимания.

kottova Наверное все уже слышали новость о том, что лайков скоро не будет?

Но при этом она уточнила, что ей приятно получать от всех любую обратную связь.

- Ради этого хочется делать ещё больше! - заключила поющая модель.

Мнения подписчиков на тему - нужны они или нет разделились. Но народ мгновенно откликнулся на призыв красавицы выражать чувства иначе. Фолловеры принялись оставлять сообщения в духе: «Цветущая какая!» и «Неземная красота».

ИСТОЧНИК KP.RU