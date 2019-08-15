2019-08-15T17:46:35+03:00
Общество

«Просто космос»: Фото в купальнике «Мисс Россия» обсуждают Интернет-пользователи

Среди женщин завистниц не оказалось
ГОШЕВ Игорь
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Причем комплименты Алине Санько делают не только мужчины. Фото: инстаграм Полины Дибровой.Причем комплименты Алине Санько делают не только мужчины. Фото: инстаграм Полины Дибровой.
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«Мисс Россия» Алина Санько не часто балует поклонников снимками в купальниках. Но в конце лета, видимо, решила наверстать упущенное - и вот уже второй снимок за неделю. На этот раз на ней синее бикини, в котором она выглядит безупречно.

- В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить, - привела слова Сократа под фото красотка.

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В каждом человеке есть солнце. Только дайте ему светить. Сократ
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Тогда один из подписчиков написал так: «Алина Санько - наше лето! Алина настолько сияет, светит и греет, что заменяет нам Солнце и летнюю погоду!».

Другой решил пойти в ва-банк с таким предложением: «Алина, давай поженимся!».

- Можно на «Мисс Вселенная» отправляться, победа обеспечена! - вынес вердикт третий.

Примечательно, что комплименты признанной красавице этого года делают не только мужчины, среди них есть и от женщин: «Какая ты куколка», «Идеальная!», «Точеная фигурка», «Просто космос» и «У вас очень красивая талия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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