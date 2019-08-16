2019-08-16T10:03:24+03:00
Общество

Моряки объявили забастовку в Ростове-на-Дону из-за долгов по зарплате

Экипажу задолжали 71 тысячу долларов.
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Сотрудники экипажа отказываются работать. Фото: АО "Ростовский порт"Сотрудники экипажа отказываются работать. Фото: АО "Ростовский порт"
Изменить размер текста:

В ростовском пору моряки объявили протестную акцию из-за полугодовой задолженности по зарплате на теплоходе Vostok. В составе экипажа теплохода -11 человек, среди них -10 россиян и одна украинка, сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков.

Деньги моряки не получают с начала года, пока зарплату моряки получили только за апрель. Размер задолженности достиг 71 тысячи долларов.

- Члены команды решили, что будут выполнять минимум работ, которые связаны с безопасностью. Экипаж требует полностью погасить долг и прислать им замену, - сказано в сообщении.

В профсоюзе уточнили, что теплоход принадлежит турецкой компании. При этом владелец систематически нарушает обязательства по выплате зарплаты.

Теплоход находится в порту Ростова-на-Дону с 20 июня. Судно задержала служба государственного портового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«УМНИК- Нефтегаз» и «УМНИК-Цифровая металлургия»: заявки на участие в конкурсах ждут от студентов ЮФУ
"Красная комната" и наручники: муж ростовчанки Анастасии Костенко рассказал о сексуальных предпочтениях жены
В Ростове-на-Дону жители высотки вызвали пожарных из-за пригоревшей еды
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
До конца нынешнего года в Ростовской области запустят первый ветропарк
МЧС: в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
«Просто космос»: Фото в купальнике «Мисс Россия» обсуждают Интернет-пользователи
«Забавная пикантность»: Фанаты не могут прийти в себя от наряда «Миссис Россия» Полины Дибровой
Под Ростовом рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовиками: трое пострадали
«Вот это пируэт»: Русская русалка Влада Чигирева на пляже в Майами показала восхитительную растяжку
«Живот втягивала, как могла!»: «Мисс Интерконтиненталь» в белоснежном бикини показала, как надо нежится у бассейна
«Неземная красота!»: Откровенным декольте «Мисс Россия» Татьяна Котова проголосовала за лайки
Красавица Виктория Лопырева трогательно поздравила певицу Нюшу с днем рождения
В Ростовской области на свадьбе убили гостя
В Усть-Донецком районе сотрудница банка похитила со счета клиента 1,6 млн рублей
Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
В Ростовской области на помощь малоимущим в августе выделили 45 млн рублей
Украл украшения и деньги: в Таганроге мужчина обворовал дом на 230 тысяч рублей
Раскроем секреты: как купить квартиру дешевле
Пожар возле «МегаМага» потушили за шесть часов
В Ростовской области спасли малыша, застрявшего между трубами