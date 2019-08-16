Моряки объявили забастовку в Ростове-на-Дону из-за долгов по зарплате

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-16T10:03:24+03:00

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В ростовском пору моряки объявили протестную акцию из-за полугодовой задолженности по зарплате на теплоходе Vostok. В составе экипажа теплохода -11 человек, среди них -10 россиян и одна украинка, сообщает пресс-служба Российского профсоюза моряков.

Деньги моряки не получают с начала года, пока зарплату моряки получили только за апрель. Размер задолженности достиг 71 тысячи долларов.

- Члены команды решили, что будут выполнять минимум работ, которые связаны с безопасностью. Экипаж требует полностью погасить долг и прислать им замену, - сказано в сообщении.

В профсоюзе уточнили, что теплоход принадлежит турецкой компании. При этом владелец систематически нарушает обязательства по выплате зарплаты.

Теплоход находится в порту Ростова-на-Дону с 20 июня. Судно задержала служба государственного портового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU