2019-08-16T10:54:13+03:00
Общество

"Красная комната" и наручники: муж ростовчанки Анастасии Костенко рассказал о сексуальных предпочтениях жены

ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пара в браке уже год. Фото: Instagram Анастасии КостенкоПара в браке уже год. Фото: Instagram Анастасии Костенко
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Супруг 25-летней модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко известный футболист Дмитрий Тарасов рассказал об интимной жизни с женой. Спортсмен признался, что в их доме есть «красная комната» и наручники. Мужчине нравятся доминировать, придумывать новшества, но он не потерпит любовника у супруги.

- Понятно, что покупкой таких вещей должен заниматься мужчина. Я это делаю не стесняясь. Что тут такого? Это нормально. Для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Я постарше, я придумываю все фишки. Но самое главное, что моей жене это тоже нравится и доставляет удовольствие, – рассказал 32-летний Дмитрий Тарасов в интервью ютуб-каналу российского музыканта T-killah.

По его словам, у них в доме есть маски, наручники, которые особенно нравятся ростовчанке Анастасии Костенко. Дмитрий Тарасов подчеркнул, что супруге еще ни разу не удалось надеть их на мужа.

Стоит отметить, что брак Дмитрия Тарасова с Анастасией Костенко уже третий, до этого он был женат на Ольге Бузовой. Певица призналась, что была бы не прочь еще раз вступить в близкие отношения с экс-мужем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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