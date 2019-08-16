Гарантийные продукты стали доступнее для бизнеса

СЕГОДНЯ 12:01 2019-08-16T12:01:36+03:00

Изменить размер текста: A A

С 15 августа 2019 года в Гарантийном фонде Ростовской области изменились условия предоставления поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства, а также стоимость получения поручительства. Об этом сообщил исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО» Роман Соин.

- «Мы пришли к выводу, что требования к заявке на гарантийные продукты следует разделить, в зависимости от суммы исспрашиваемого поручительства. Так появились продукты «Лайт», «Экспресс» и «Стандарт» по обеспечиваемым обязательствам: кредиты, займы, банковские гарантии. К примеру, если поручительство по кредиту/займу будет оформляться в сумме до 10 млн.руб., то к таким заявкам будет применяться упрощенная процедура рассмотрения и, соответственно, упрощенный пакет документов. Такой же подход будет и при оформлении банковской гарантии, когда сумма поручительства не будет превышать 30 млн.руб.

Также мы обратили внимание на практику некоторых банков, которые выдают гарантии в рамках установленного на год лимита. Мы это учли в новом регламенте. Теперь банк с предприятием имеют возможность один раз подать полный пакет документов к заявлению на установление лимита поручительств по банковской гарантии, а Фонд устанавливает на субъекта предпринимательской деятельности лимит поручительств в обеспечение возможных банковских гарантий и подписывает соответствующее соглашение с банком. Затем субъект МСП для каждой новой гарантии сможет предоставлять в Фонд только заявку на поручительство и справку из налоговой службы об отсутствии просроченной задолженности, если срок действия предыдущей справки истек. Если в сделке участвовал залог, то подается документ, подтверждающий наличие залога.

Последняя новация состоит в снижении ставок вознаграждения за предоставление поручительства. Для резидентов моногородов и ТОСЭР мы оставили минимальную ставку – 0,5% годовых от суммы поручительства; по совместному с АО «Корпорация МСП» продукту «согарантия» и для оформления банковской гарантии по продукту «Лайт-гарантия» - 0,75% годовых от суммы поручительства. Для всех остальных категорий будет применяться единая ставка – 1% годовых от суммы поручительства.»

Подробные условия на сайте https://dongarant.ru/

ИСТОЧНИК KP.RU