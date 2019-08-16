2019-08-16T12:17:47+03:00
Общество

«Деньги дольщиков под защитой»: в ВТБ набирают популярность эскроу-счета

Банк уже профинансировал застройщиков на 220 млрд рублей
Ольга КУБЫШЕВА
Поделиться:
Фото: ВТБФото: ВТБ
Изменить размер текста:

Более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей одобрил ВТБ за первые семь месяцев этого года. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц. В числе самых активных городов по работе с данным видом финансирования: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Орел и Воронеж.

Известно, что процесс открытия счетов эскроу защищает покупателя. Он гарантирует, что деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. Девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке, до момента ввода здания в эксплуатацию. А в случае, если дом не достроен в срок, то вложения вкладчикам возвращаются.

- Несмотря на то, что счета эскроу – новый и не такой знакомый пока продукт, все больше людей проявляют интерес к этому виду сделки, - рассказала заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк, - клиенты получают подробные, грамотные разъяснения сотрудников банка, при этом понимают выгоду и безопасность использования нового вида проектного финансирования. Главное преимущество хранения средств на счетах эскроу в том, что теперь ответственность за их сохранность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся.

Сообщается, что средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составил 6,5 млн рублей. Так, в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей. При этом средний чек по ипотеке, открытой с помощью счета эскроу, в московском регионе составил 4,5 млн рублей, в других субъектах – 2,1 млн рублей.

НАША СПРАВКА

Пилотный проект по счетам эскроу был успешно внедрен в банке в ноябре прошлого года. А с 1 июля этого ВТБ предоставил возможность застройщикам на всей территории России перехода на заключение договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов эскроу. Банк разработал удобный процесс открытия счета: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис, как для клиентов, так и для партнеров банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стоит дороже: экспертиза по делу ростовчанина Серебренникова оценила траты на «Платформу»
В Западном районе и на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта
В Ростове-на-Дону в День города выступят Баста и 2Маши
Гарантийные продукты стали доступнее для бизнеса
«УМНИК- Нефтегаз» и «УМНИК-Цифровая металлургия»: заявки на участие в конкурсах ждут от студентов ЮФУ
"Красная комната" и наручники: муж ростовчанки Анастасии Костенко рассказал о сексуальных предпочтениях жены
В Ростове-на-Дону жители высотки вызвали пожарных из-за пригоревшей еды
Банк УРАЛСИБ включен в Программу стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
Моряки объявили забастовку в Ростове-на-Дону из-за долгов по зарплате
До конца нынешнего года в Ростовской области запустят первый ветропарк
МЧС: в Ростовской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
«Просто космос»: Фото в купальнике «Мисс Россия» обсуждают Интернет-пользователи
«Забавная пикантность»: Фанаты не могут прийти в себя от наряда «Миссис Россия» Полины Дибровой
Под Ростовом рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовиками: трое пострадали
«Вот это пируэт»: Русская русалка Влада Чигирева на пляже в Майами показала восхитительную растяжку
«Живот втягивала, как могла!»: «Мисс Интерконтиненталь» в белоснежном бикини показала, как надо нежится у бассейна
«Неземная красота!»: Откровенным декольте «Мисс Россия» Татьяна Котова проголосовала за лайки
Красавица Виктория Лопырева трогательно поздравила певицу Нюшу с днем рождения
В Ростовской области на свадьбе убили гостя
В Усть-Донецком районе сотрудница банка похитила со счета клиента 1,6 млн рублей
Новый цифровой сервис «Ростелеком. Здоровье» обеспечит врачебную помощь круглосуточно
В Ростовской области на помощь малоимущим в августе выделили 45 млн рублей
Украл украшения и деньги: в Таганроге мужчина обворовал дом на 230 тысяч рублей
Раскроем секреты: как купить квартиру дешевле
Пожар возле «МегаМага» потушили за шесть часов
В Ростовской области спасли малыша, застрявшего между трубами