«Деньги дольщиков под защитой»: в ВТБ набирают популярность эскроу-счета

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-16T12:17:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Более 50 сделок проектного финансирования с использованием нового механизма эскроу-счетов на сумму более 220 млрд рублей одобрил ВТБ за первые семь месяцев этого года. Кроме того, банк привлек на счета эскроу более 6,5 млрд рублей средств клиентов-физических лиц. В числе самых активных городов по работе с данным видом финансирования: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Орел и Воронеж.

Известно, что процесс открытия счетов эскроу защищает покупателя. Он гарантирует, что деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. Девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке, до момента ввода здания в эксплуатацию. А в случае, если дом не достроен в срок, то вложения вкладчикам возвращаются.

- Несмотря на то, что счета эскроу – новый и не такой знакомый пока продукт, все больше людей проявляют интерес к этому виду сделки, - рассказала заместитель руководителя департамента розничных продуктов ВТБ Юлия Деменюк, - клиенты получают подробные, грамотные разъяснения сотрудников банка, при этом понимают выгоду и безопасность использования нового вида проектного финансирования. Главное преимущество хранения средств на счетах эскроу в том, что теперь ответственность за их сохранность перед гражданами будут нести банки, а риски инвестирования в возводящееся жилье значительно снизятся.

Сообщается, что средний чек счета эскроу среди физических лиц по России составил 6,5 млн рублей. Так, в Москве и Московской области этот показатель превысил 9,1 млн рублей, в регионах – 2,2 млн рублей. При этом средний чек по ипотеке, открытой с помощью счета эскроу, в московском регионе составил 4,5 млн рублей, в других субъектах – 2,1 млн рублей.

НАША СПРАВКА

Пилотный проект по счетам эскроу был успешно внедрен в банке в ноябре прошлого года. А с 1 июля этого ВТБ предоставил возможность застройщикам на всей территории России перехода на заключение договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов с использованием счетов эскроу. Банк разработал удобный процесс открытия счета: клиенту достаточно иметь при себе только паспорт и договор участия в долевом строительстве, который он заключил с застройщиком. Процедура проводится в присутствии дольщика в течение нескольких минут. Это комфортный сервис, как для клиентов, так и для партнеров банка.

ИСТОЧНИК KP.RU