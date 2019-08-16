В Западном районе и на Южном подъезде к Ростову-на-Дону ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:59 2019-08-16T13:59:07+03:00

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Схема движения транспорта изменится в Западном микрорайоне и на Южном подъезде к Ростову-на-Дону, сообщает департамент автодорог и организации дорожного движения.

В донской столице с понедельника, 19 августа, ограничат движение по Магистральной. Проезд будет затруднен из-за проведения на Левобережной, 4. Ожидается, что ограничение от Южного подъезда к Ростову до Левобережной снимут к 18 сентября.

Автомобилисты не смогут проехать по улице Мясникова от дома № 49 до дома № 53 с 20 августа. В западном направлении движение будет приостановлено из-за прокладки на этом участке теплотрассы. Ремонтные работы завершатся к 20 сентября.

В течение десяти дней со вторника, 20 августа, движение будет осуществляться по одной полосе в каждую сторону введут на Западном въезде в Ростов

Также, до 29 августа проезд будет затруднён на участке от 56-й Армии до Таганрогской.

ИСТОЧНИК KP.RU