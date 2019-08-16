В Ростове-на-Дону на покупку 20 троллейбусов потратят 423 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:26 2019-08-16T17:26:28+03:00

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Уже этой осенью в донской столице появятся 20 новых троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Покупку оплатят из городского и областного бюджетов. Общая стоимость нового транспорта составит около 432 млн рублей, по 21 млн 600 тысяч за штуку.

- Вместимость троллейбуса не менее 87 пассажиров. Транспорт должен быть оснащен системами отопления и кондиционирования, в салоне будет минимум четыре зарядки для мобильных устройств (USB-порт), а также система информирования пассажиров, - сообщается в документации.

Машины должны быть изготовлены по ГОСТу для умеренного климата. Указано, что автономный ход на базе аккумулятора должен обеспечить пробег не менее 20 км с включенным кондиционером.

Победителя аукциона определят 4 сентября. Подрядчику предстоит поставить троллейбусы до 21 октября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU