2019-08-17T11:37:09+03:00
Общество

В центре Ростова водитель иномарки врезался в здание СИЗО, скрутил номера и скрылся

Машину отправили на штрафстоянку
ДЕНИСОВ ПЕТР
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В автомобиле сработали подушки безопасности. Фото: Vk: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"В автомобиле сработали подушки безопасности. Фото: Vk: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В субботу, 17 августа, в 2:25 черная Toyota въехала в стену здания СИЗО-1, расположенного на пересечении Кировского проспекта и улицы Максима Горького.

По предварительной информации, водитель иномарки не справился с управлением автомобилем, в результате чего машина на скорости въехала в забор и врезалась в здание следственного изолятора.

- Водитель скрутил номера, бросил автомобиль и скрылся с места произошедшей аварии. В настоящее время брошенное транспортное средство отправлено на штрафстоянку, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

По факту случившегося специалистами проводится проверка.

В соцсетях сообщают, что машина виновника аварии с кубанскими номерами, в автомобиле находились два человека. Благодаря подушкам безопасности им удалось избежать серьезных трав. Автомобиль получил серьезные механические повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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