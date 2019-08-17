Старое дерево упало на пять автомобилей в Советском районе Ростова-на-Дону

СЕГОДНЯ 16:06 2019-08-17T16:06:31+03:00

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В Советском районе донской столицы сухое дерево рухнуло прямо на припаркованные неподалеку от жилого дома автомобили. Инцидент произошел на улице Содружества, 41/1 сообщили в управлении ГО и ЧС Ростова-на-Дону.

- На место происшествия незамедлительно выехала поисково-спасательная группа, а также автокран. В результате падения повреждено пять автомобилей. Во время падения дерева людей в машинах не было, поэтому никто не пострадал. Спасатели освободили транспорт от завала и распилили дерево, - рассказали в ведомстве.

В Ростовской области управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, до конца суток 17 августа и в течение всего следующего дня, ночью и утром 19 августа местами по региону ожидаются сильные проливные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром, скорость которого достигнет 20-23 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU