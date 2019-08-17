2019-08-17T22:10:35+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону запретят точечную застройку в историческом центре

В городе появятся малоэтажные здания в едином стиле
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На смену многоквартирным домам и бизнес-центрам придут малоэтажки. Фото: пресс-служба ростовской администрацииНа смену многоквартирным домам и бизнес-центрам придут малоэтажки. Фото: пресс-служба ростовской администрации
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Новых домов и объектов инфраструктуры в историческом центре в ближайшие годы не появится. Все дело в том, что ростовские чиновники планируют запретить т очечное строительство жилья в этом районе. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы администрации донской столицы Алексей Логвиненко на совещании по сохранению облика исторического центра.

На смену многоквартирным домам и бизнес-центрам придут выдержанные в едином архитектурном стиле здания малой и средней этажности, преимущественно социального, культурного или торгового назначения.

Алексей Логвиненко сделал заявление на совещании по сохранению облика исторического центра. Фото: пресс-служба ростовской администрации

Алексей Логвиненко сделал заявление на совещании по сохранению облика исторического центра. Фото: пресс-служба ростовской администрации

— После утверждения Проекта объединенной зоны охраны объектов культурного наследия исторической части города Ростова-на-Дону, точечная застройка на территории исторической части города многоэтажками будет исключена, — сказал Логвиненко.

Стоит отметить, что сейчас на территории Ленинского и Кировского районов города расположено 94 аварийных многоквартирных дома, из них полностью расселен 31 дом, 63 находятся в стадии расселения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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