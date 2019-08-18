Под Ростовом на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-18T10:45:18+03:00

Судовой ход не перекрыт. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РО

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В воскресенье, 18 августа, в Азовском районе на 3157 километре Дона сухогруз «Волго-Дон 5038» сел на мель.

Сообщение о происшествии поступило в 8:40 утра. Сейчас судно, нагруженное пшеницей, специалисты пытаются отбуксировать.

- Судовой ход не перекрыт. Судно не повреждено. Нефтепродукты и топливо не разливаются. Пострадавших нет, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской область.

По данным открытых источников, сухогруз построен в 1972 году. В настоящее время судно приписано к порту Таганрога. В 2009 году его модернизировали на заводе «Дунайсудосервис» в Украине. Сухогруз является собственностью ООО "Донречфлот".

Напомним, похожая история произошла на минувшей неделе. Тогда в акватории реки Дон в районе города Семикаракорска сухогруз «Цимлянск» сел на мель. Вызволять команду прибыл буксир с двумя спасателями на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU