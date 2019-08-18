2019-08-18T12:02:30+03:00
Общество

Иномарка влетела в аллею на Пушкинской в Ростове-на-Дону

Машина получила серьезные повреждения.
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Водитель зацепил забор аллеи. vk: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"Водитель зацепил забор аллеи. vk: "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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Минувшей ночью лихач на черной иномарке на скорости въехал по ступенькам в аллею на Пушкинской. Горожане разместили снимок в паблике «Ростов Главный».

По словам очевидцев, во время маневра водитель зацепил забор аллеи, а потом припарковался неподалеку от места происшествия. Машину с открытым капотом и поврежденным корпусом поставили на цветочной клумбе.

В сети горожане осудили горе-водителя и пожалели разбитый автомобиль.

- «Как мне такие машины жалко, достаются же идиотам», «Это уже похоже на фетиш. Хотя может и на спор, проигрыш и т. д.», «Видел. Эпично было», «Понастроили лестниц на дороге. Почти перелетел», - делились мнениями горожане.

Напомним, накануне автомобилист врезался в здание следственного изолятора, расположенного в центре Ростова-на-Дону. Перепуганный водитель скрутил свои номера и сбежал с места аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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