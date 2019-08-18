2019-08-18T12:39:25+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону водитель сбил пенсионерку и скрылся

Пострадавшей понадобилась помощь медиков
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Очевидцы вызвали пострадавшей скорую помощьОчевидцы вызвали пострадавшей скорую помощьФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В донской столице водитель сбил пенсионерку на улице Станиславского, 211 и скрылся с места произошедшей аварии.

Женщина переходила дорогу в районе пересечения улицы Станиславского и переулка Державинского, неподалеку от трамвайной остановки и пешеходного перехода, как вдруг мимо проезжающий автомобиль на скорости сбил ее. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь.

- Авария произошла накануне около 20:35. Горожанка 1955 года рождения получила травмы. Ей потребовалась помощь медиков, - рассказали в УГИБДД по Ростовской области.

Автомобилист не оказал помощи пострадавшей и скрылся с места ДТП. Специалисты устанавливают личность владельца автомобиля, совершившего наезд на пожилую женщину.

В настоящее время по факту данного происшествия специалистами УГИБДД проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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