2019-08-18T16:02:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону мемориальный комплекс «Павшим воинам» отремонтируют почти за 13 млн рублей

Работы завершаться весной 2020 года
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Фото: ГУ МВД по Ростовской областиФото: ГУ МВД по Ростовской области
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Ростовские власти планируют отремонтировать подпорную стену и мемориальные пилоны комплекса «Павшим воинам». На эти цели власти потратят 12,8 миллионов рублей. Аукцион размещен на сайте госзакупок.

Заказчиком является управление культуры города Ростова-на-Дону. Подрядчик должен удалить старую штукатурку от надгробий, обложить стены мраморными плитами, а также наладить систему водоотведения.

- Итоги аукциона подведут 27 августа. Обновить комплекс в парке им. Фрунзе подрядчики должны не позднее 20 апреля 2020 года, - говорится в документах закупки.

Одним из обязательных условий конкурса является то, что рабочие должны вывозить мусор с объекта в дни проведения работ. А спецтехнику и оборудование размещать строго в стороне от основных путей передвижения людей и автотранспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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