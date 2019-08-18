2019-08-18T16:42:52+03:00
Общество

Ростовчане поучаствовали в акции «Хоровод мира»

Народный танец объединил жителей и гостей города
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Участники, взявшись за руки, пускались в пляс. Фото: пресс-служба ростовской мэрииУчастники, взявшись за руки, пускались в пляс. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
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Донская столица присоединилась к акции «Хоровод мира». Этот масштабный флешмоб прошел в 120 городах России. В Ростове-на-Дону - в парке культуры и отдыха Дружба.

К старинным русским традициям приобщились десятки горожан. Все они кружились на площадке возле центральной сцены. Участники, взявшись за руки, пускались в пляс. По замыслу организаторов, именно таким танцем можно объединить горожан, а также людей разных национальностей и культуры.

- Целый год администрация парка тесно сотрудничает с «Хороводами России», и организаторы акции отмечают исключительную особенность нашего парка простыми словами: «Нам у вас нравится!», - отметили в пресс-службе ростовской мэрии.

Акция объединила ростовчан. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Акция объединила ростовчан. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Жители и гости города танцевали и под зажигательную музыку. Ростовские участники акции «Хоровод мир» получили заряд отличного настроения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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