ФК «Ростов» уступил на выезде «Уфе»

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-18T19:16:18+03:00

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В воскресенье, 18 августа, в столице Башкирии состоялся матч «Уфа» - «Ростов» шестого тура чемпионата России.

Начало матча. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Желто-синие на протяжении всего первого таймы пытались забить гол хозяевам поля. С переменным успехом мяч попадал, то к ростовским футболистам, то к их противникам. На 41-минуте матча Сильвестр Игибун забил ростовчанам. Позже футболисты «Ростова» Данил Глебов, Сергей Песьяков и их соперник Данил Емельянов получили по желтой карточке. Добавленная судьей минута ничего не дала желто-синим.

Во втором тайме ростовчане пытались отыграться. Александр Саплинов уже на 57-й минуте мог сравнять счет в игре, однако Александр Беленов спас хозяев. Через десять минут шанс забить был у Данила Глебова, но наш полузащитник не попал в ворота. На 79-ой минуте матча "Уфа" удваивает преимущество. Снова забивает Сильвестр Игибун.

По итогам игры желто-синие проигрывает со счетом 2:0. Следующий матч донские футболисты сыграют на "Ростов-Арене" против «Рубина» 25 августа.

Стоит отметить, что для обеих команд встреча имела важное значение с точки зрения турнирной таблицы: коллективу Вадима Евсеева три очка помогли покинуть опасную зону и перейти в разряд середняков, а команде Валерия Карпина эти же три балла сравняли бы по очкам команду с питерским «Зенитом».

ИСТОЧНИК KP.RU