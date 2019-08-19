Под Ростовом сухогруз с пшеницей сошел с мели

СЕГОДНЯ 10:34 2019-08-19T11:22:22+03:00

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В Ростовской области сухогруз с пшеницей «Волго-Дон 5038», севший накануне при маневрировании на мель на 3157 километре в районе Шматовского переката, продолжил свой путь. Судно сошло с мели самостоятельно, помощь буксира не потребовалась.

- Судно продолжило путь по запланированному маршруту, - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

На помощь "Волго-Дону" спасателями был направлен шлюзовой буксир, но экипажу удалось сняться с мели без его участия. Известно, что сухогруз не получил существенных повреждений, водотечности, розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход перекрыт не был. Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, неделю назад в донском регионе другой сухогруз попал на мель. Это произошло в акватории реки Дон в районе города Семикаракорска. Вызволять экипаж прибыл буксир с двумя спасателями на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU