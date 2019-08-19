2019-08-19T11:22:22+03:00
Общество

Под Ростовом сухогруз с пшеницей сошел с мели

Судно продолжило путь по маршруту
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судно самостоятельно сошло с мели. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской областиСудно самостоятельно сошло с мели. Фото: пресс-служба МЧС России по Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростовской области сухогруз с пшеницей «Волго-Дон 5038», севший накануне при маневрировании на мель на 3157 километре в районе Шматовского переката, продолжил свой путь. Судно сошло с мели самостоятельно, помощь буксира не потребовалась.

- Судно продолжило путь по запланированному маршруту, - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Ростовской области.

На помощь "Волго-Дону" спасателями был направлен шлюзовой буксир, но экипажу удалось сняться с мели без его участия. Известно, что сухогруз не получил существенных повреждений, водотечности, розлива нефтепродуктов нет. Судовой ход перекрыт не был. Во время происшествия никто не пострадал.

Напомним, неделю назад в донском регионе другой сухогруз попал на мель. Это произошло в акватории реки Дон в районе города Семикаракорска. Вызволять экипаж прибыл буксир с двумя спасателями на борту.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Таганроге машина провалилась в яму, которую забыли закопать коммунальщики
На Дону ищут перевозчика на маршрут из Ростова в «Мегу»
Двухлетний ребенок пострадал от издевательств сожителя матери в Ростовской области
Магистры ЮФУ-2019 смогут попасть в общежитие по онлайн заявке
В Ростове-на-Дону удар молнии повалил столб ЛЭП
ВТБ: Размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам стал меньше на четверть
Бегал голый и матерился: парень упал из окна пятиэтажки в Ростовской области
ФК «Ростов» уступил на выезде «Уфе»
Три троллейбусных маршрута восстановят в Ростове-на-Дону к концу года
Ростовчане поучаствовали в акции «Хоровод мира»
В Ростове-на-Дону мемориальный комплекс «Павшим воинам» отремонтируют почти за 13 млн рублей
Ростовский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира
«Ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов рассказал о ревности ростовской жены
Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством
В центре Ростова-на-Дону водитель сбил пенсионерку и скрылся
Иномарка влетела в аллею на Пушкинской в Ростове-на-Дону
Исторический центр Ростова-на-Дону освободят от ларьков
Под Ростовом на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую пенсионерку
Жена-ростовчанка родила сына футболисту Ивану Новосельцеву
В Ростове-на-Дону запретят точечную застройку в историческом центре
«Душонка требует крови и мяса»: ростовчанка Марина Мексика грезит о реалити-шоу
ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»
Старое дерево упало на пять автомобилей в Советском районе Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону вор обокрал квартиру
ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц
Дмитрий Дибров оставил в аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне