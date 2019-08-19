В Таганроге машина провалилась в яму, которую забыли закопать коммунальщики
В Таганроге на улице Пальмиро Тольятти легковой автомобиль «Жигули» накануне, 18 августа, провалился в коммунальный раскоп, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».
Глубокую траншею выкопали для ремонта работники теплоснабжающей организации. Но по каким-то причинам специалисты не закопали и не огородили яму предупреждающими знаками.
Водитель легкового автомобиля в темное время суток ехал по дороге, не увидел яму и въехал в нее. Машина на скорости рухнула в траншею, а затем осталась стоять там в вертикальном положении.
По словам очевидцев, при падении машины пострадал пассажир "Жигулей".
Напомним, в центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт. Яма оказалась настолько глубокой, что задняя часть иномарки зависла в воздухе. Автомобилисту с трудом удалось вытащить машину. Ростовчане посоветовали владельцу иномарки подать в суд на коммунальщиков.
ИСТОЧНИК KP.RU