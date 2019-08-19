2019-08-19T14:51:51+03:00
Общество

В Таганроге машина провалилась в яму, которую забыли закопать коммунальщики

В результате ЧП пострадал один человек
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Автомобиль остался стоять в вертикальном положении. Фото: telegram-канал «Че по Ростову»Автомобиль остался стоять в вертикальном положении. Фото: telegram-канал «Че по Ростову»
Изменить размер текста:

В Таганроге на улице Пальмиро Тольятти легковой автомобиль «Жигули» накануне, 18 августа, провалился в коммунальный раскоп, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Глубокую траншею выкопали для ремонта работники теплоснабжающей организации. Но по каким-то причинам специалисты не закопали и не огородили яму предупреждающими знаками.

Водитель легкового автомобиля в темное время суток ехал по дороге, не увидел яму и въехал в нее. Машина на скорости рухнула в траншею, а затем осталась стоять там в вертикальном положении.

По словам очевидцев, при падении машины пострадал пассажир "Жигулей".

Напомним, в центре Ростова-на-Дону Toyota RAV 4 провалилась в асфальт. Яма оказалась настолько глубокой, что задняя часть иномарки зависла в воздухе. Автомобилисту с трудом удалось вытащить машину. Ростовчане посоветовали владельцу иномарки подать в суд на коммунальщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Дону ищут перевозчика на маршрут из Ростова в «Мегу»
Двухлетний ребенок пострадал от издевательств сожителя матери в Ростовской области
Под Ростовом сухогруз с пшеницей сошел с мели
Магистры ЮФУ-2019 смогут попасть в общежитие по онлайн заявке
В Ростове-на-Дону удар молнии повалил столб ЛЭП
ВТБ: Размер первоначального взноса для ипотеки по двум документам стал меньше на четверть
Бегал голый и матерился: парень упал из окна пятиэтажки в Ростовской области
ФК «Ростов» уступил на выезде «Уфе»
Три троллейбусных маршрута восстановят в Ростове-на-Дону к концу года
Ростовчане поучаствовали в акции «Хоровод мира»
В Ростове-на-Дону мемориальный комплекс «Павшим воинам» отремонтируют почти за 13 млн рублей
Ростовский борец завоевал золотую медаль на чемпионате мира
«Ненужные вопросы»: Дмитрий Тарасов рассказал о ревности ростовской жены
Игорь Булатов назвал ростовчанку Викторию Лопыреву совершенством
В центре Ростова-на-Дону водитель сбил пенсионерку и скрылся
Иномарка влетела в аллею на Пушкинской в Ростове-на-Дону
Исторический центр Ростова-на-Дону освободят от ларьков
Под Ростовом на реке Дон сухогруз с пшеницей сел на мель
В Ростове-на-Дону ищут пропавшую пенсионерку
Жена-ростовчанка родила сына футболисту Ивану Новосельцеву
В Ростове-на-Дону запретят точечную застройку в историческом центре
«Душонка требует крови и мяса»: ростовчанка Марина Мексика грезит о реалити-шоу
ХК «Ростов» обыграл саратовский «Кристалл»
Старое дерево упало на пять автомобилей в Советском районе Ростова-на-Дону
В центре Ростова-на-Дону вор обокрал квартиру
ТОП-6 модных купальников ростовских красавиц
Дмитрий Дибров оставил в аэропорту чемодан с вещами жены-ростовчанки в Барселоне