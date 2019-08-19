2019-08-19T17:26:39+03:00
Общество

Чиновница из Ростовской области погибла на пляже в Абхазии

Тело женщины выбросило на пляж
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Трагедия произошла в курортном городе ПицундаТрагедия произошла в курортном городе ПицундаФото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница ростовской области погибла во время отдых на пляже в курортном городе Пицунда. Как сообщает Life.ru, 32-летняя женщина утонула 15 августа вечером, её тело вынесло на берег следующим утром.

В минувшие выходные погибшую женщину доставили в город Ростовской области, где она жила и работала — Красный Сулин.

По информации telegram-канала Sulin, дончанка работала в администрации Красносулинского района. В Абхазию чиновница вместе с друзьями приехала на время летнего отпуска.

Похороны погибшей женщины прошли в минувшие выходные.

Напомним, на окраине города Красный Сулин Ростовской области был найден труп 13-летней девушки. Следователи установили, что семиклассница ушла гулять вместе со своими друзьями. Девушка поссорилась с 15-летним парнем и домой не вернулась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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