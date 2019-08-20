В Ростове-на-Дону назначили глав трех районов

СЕГОДНЯ 11:19 2019-08-20T12:00:28+03:00

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Во вторник, 20 августа, на заседании городской Думы Ростова-на-Дону приняты решения о назначении новых глав трех районов донской столицы.

Руководить администрацией Кировского района стала Наталия Симаченко, которая с конца июня работала исполняющей обязанности. Ранее она являлась заместителем главы Первомайского района. До неё эту должность занимал Роман Волошин, в мае он уволился по собственному желанию.

На должность главы администрации Ленинского района города назначен Владимир Островский, который до этого он работал первым заместителем главы администрации этого района. Владимир Островский сменил на посту главу района Александра Новицкого, в июне он был назначен заместителем главы администрации Ростова по организационно-правовым и кадровым вопросам.

Советским районом Ростова-на-Дону теперь руководит Павел Исаков, который являлся и.о. главы администрации района. Пост достался ему от Олега Свистунова.

ИСТОЧНИК KP.RU