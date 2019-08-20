Ростовская АЭС: подготовка руководителей предприятия выходит на новый качественный уровень

СЕГОДНЯ 12:41 2019-08-20T12:41:14+03:00

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В течение двух дней специалисты АО «Концерн Росэнергоатом» и АНО «Корпоративная академия Росатома» совместно с руководством Ростовской АЭС провели оценку персонала, состоящего в резерве кандидатов на вышестоящие должности по Единой отраслевой методике оценки.

Особенностью методики является то, что оценка перспективного кандидата осуществляется вышестоящим руководителем, на должность которого готовится преемник. Это повышает объективность оценки, позволяет оценить потенциал специалиста для стратегических перспектив предприятия и беспристрастно подойти к процессу оценки специалиста.

Отраслевой пилотный проект по оценке преемников стартовал в мае прошлого года, Ростовская АЭС стала одним из первых его участников. Проект направлен на развитие кадрового потенциала предприятия и нацелен на выявление и опережающую подготовку потенциальных руководителей высшего, среднего и начального уровней управления.

В ходе оценки был определён и проанализирован потенциал каждого претендента на вышестоящую должность, мотивация работника, его понимание корпоративных ценностей.

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Оценка степени готовности на целевые должности 10 преемников проведена двумя комиссиями – под руководством директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова и под руководством главного инженера Ростовской АЭС Андрея Горбунова.

- Совместная работа со специалистами «Корпоративной Академии Росатома» была продуктивной. Наша задача на ближайшую перспективу - последовательно оценить всех наших преемников и выявить новых для обеспечения защищённости руководящих должностей, а также вывести на новый уровень качество их подготовки, - отметила начальник отдела развития персонала Ростовской АЭС Ульяна Плотникова.

В рамках отраслевого процесса «Управление карьерой и преемственностью», каждый претендент на вышестоящую должность, обладающий высоким уровнем развития управленческих компетенций, получает возможность для карьерного роста.

В настоящее время в списке кандидатов на целевые должности Ростовской АЭС значится 144 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU