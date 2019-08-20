Спасатели выручили ростовчанку весом в 200 килограмм

СЕГОДНЯ 18:13 2019-08-20T18:13:25+03:00

Женщина упала с дивана и не смогла встать

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Во вторник, 20 августа, жительнице донской столицы понадобилась помощь спасателей. 200-килограммовая пенсионерка упала с дивана и не смогла встать. Рассчитывать в этот момент ей было не на кого.

Инцидент произошел на проспекте 40-летия Победы. 64-летняя горожанка не смогла подняться после падения самостоятельно из-за веса в 200 килограмм. После нескольких безуспешных попыток встать пенсионерка нашла телефон и вызвала домой спасателей. Специалисты незамедлительно выехали на помощь пожилой ростовчанке.

– Две поисково-спасательные группы помогли жительнице Ростова-на-Дону переместиться на диван. По ее просьбе сотрудники вызвали в квартиру бригаду скорой помощи, – рассказали в Управлении ГО МЧС Ростова.

С начала августа спасатели города Ростова-на-Дону помогли тяжеловесным больным донской столицы более пятнадцати раз.

ИСТОЧНИК KP.RU