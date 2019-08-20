В аптеке Ростова-на-Дону продавали запрещенные лекарства

СЕГОДНЯ 18:46 2019-08-20T18:46:47+03:00

Работники аптеки не были готовы к проверке. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области

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В донской столице сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области провели проверку в одной из аптек города Ростова-на-Дону и выявили торговлю запрещенными лекарствами.

Полицейские изъяли из продажи в аптеке пять упаковок запрещенных медицинских препаратов, которые утратили государственную регистрацию и были исключены из госрееста.

- Инспекторы составили документ в Росздравнадзор о привлечении нарушителя к административной ответственности по статье «Обращение фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и оборот фальсифицированных биологически активных добавок», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если вина сотрудников аптеки будет доказана, то компании предстоит выплатить штраф до пяти млн рублей или приостановить работу организации на срок до 90 суток.

АЛЛО!

Если вам что-либо известно о фактах, связанных с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, сообщите об этом анонимно по телефону 8 (863) 249-34-44 или на ukon61ro@mvd.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU