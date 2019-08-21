В Ростовской области к восьми годам приговорили бывшего начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-21T10:53:46+03:00

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Вынесен приговор ныне уже бывшему начальнику Краснянского таможенного поста Миллеровской таможни. Он признан виновным в получении взятки. Согласно официальной версии, таможенник «крышевал» предпринимателя, который на машине возил товар из Украины в Россию и обратно. За каждый «беспрепятственный» проезд бизнесмен отдавал две тысячи рублей.

- В период времени с мая 2017 года по февраль 2018-го, согласно достигнутой договоренности, виновный получил от индивидуального предпринимателя взятку в виде денег в общей сумме более 1,5 миллионов рублей за общее покровительство по службе в пользу последнего, - сообщило Южное следственное управление на транспорте.

Суд пришел к выводу, что вина экс-начальника таможенного поста доказана. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет строгого режима, также он должен заплатить штраф - более 7,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU