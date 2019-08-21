Ростов-на-Дону оказался на третьем месте в рейтинге популярности безнала в транспорте

СЕГОДНЯ 12:53 2019-08-21T15:24:50+03:00

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Ростов-на-Дону занял третье место по стране по количеству оплаты проезда в общественном транспорте. Данные привел на заседании думы Ростова руководитель городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Представители ростовской системы безналичной оплаты отмечают, это третье место по Российской Федерации после Московской и Нижегородской областей.

По результатам проведенного обследования, в июле порядка 70% поездок в городском общественном транспорте Ростова оплачены безналом. На отдельных маршрутах этот показатель достигает 90%, - сказал Ермашов.

Глава департамента транспорта добавил, что уже к 1 июля весь общественный транспорт Ростова-на-Дону, это 1466 единиц, был оснащен новыми терминалами. Они позволяют использовать все инструменты оплаты — транспортные и банковские карты, а также специальные приложения для телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU