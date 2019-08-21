Муж ростовской модели Анастасии Костенко намерен взыскать у «Локомотива» 12 тысяч евро
Известный футболист Дмитрий Тарасов, муж ростовской модели Анастасии Костенко, обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать с клуба 12 тысяч евро, сообщают спортивные СМИ.
Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что в прошлом сезоне получил травму, находясь в составе клуба. По окончании чемпионата футболист был прооперирован в Италии за свой счёт, так как клуб отказался платить за операцию.
Сейчас супруг Анастасии Костенко восстанавливается после травмы и уделяет время семье. Футболист пока не подписал договор с новым футбольным клубом.
Напомним, Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив» этим летом. Он выступал за красно-зелёных с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.
ИСТОЧНИК KP.RU