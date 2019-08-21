2019-08-21T17:25:06+03:00
Общество

Муж ростовской модели Анастасии Костенко намерен взыскать у «Локомотива» 12 тысяч евро

Футболист требует вернуть деньги за операцию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Муж ростовчанки Анастасии Костенко оплатил операцию самостоятельно. Instagram Анастасии КостенкоМуж ростовчанки Анастасии Костенко оплатил операцию самостоятельно. Instagram Анастасии Костенко
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Известный футболист Дмитрий Тарасов, муж ростовской модели Анастасии Костенко, обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой взыскать с клуба 12 тысяч евро, сообщают спортивные СМИ.

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов заявил, что в прошлом сезоне получил травму, находясь в составе клуба. По окончании чемпионата футболист был прооперирован в Италии за свой счёт, так как клуб отказался платить за операцию.

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День Рождения новой семьи Тарасовых! Ура!!! Мы вас очень любим и поздравляем @mariakakdela @t_killah P.S. Шикарное платье от любимых @sol_angelann
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Сейчас супруг Анастасии Костенко восстанавливается после травмы и уделяет время семье. Футболист пока не подписал договор с новым футбольным клубом.

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Напомним, Дмитрий Тарасов покинул «Локомотив» этим летом. Он выступал за красно-зелёных с 2009 года. За это время он провёл 188 матчей в составе железнодорожников и забил 12 мячей. Вместе с «Локомотивом» Тарасов становился чемпионом России, а также трижды выигрывал Кубок страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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