Ставка еще ниже: ВТБ упростил оформление «Ипотеки с господдержкой»

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-22T10:41:07+03:00

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Ипотека от ВТБ стала еще доступнее. Так, оформившие кредит в рамках господдержки до 13 апреля 2019 года клиенты банка получили возможность снизить по нему ставку с прежних 6% до 5% годовых. При этом ее действие будет распространяться на весь ипотечный срок, а не на ограниченный, как было раньше. Для этого достаточно всего лишь подписать дополнительное соглашение к уже действующему договору.

Помимо этого возможность использования новых условий госсубсидирования стала быстрее и проще. Теперь не нужно собирать полный пакет документов с персональными данными и информацией о квартире. Достаточно только подать заявление в любом отделении банка или оставить заявку в контакт-центре, на основании которого специалисты сами подготовят дополнительное соглашение к оформленному ранее договору. Услуга эта бесплатна.

- ВТБ стратегически важно учитывать потребности клиентов, - сообщил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Мы хотим, чтобы новыми выгодами господдержки могли воспользоваться как можно больше семей. Именно поэтому банк сделал процесс максимально простым и быстрым. В ближайшее время мы также намерены перевести на упрощенную схему оформления семейной ипотеки и тех заемщиков ВТБ, у кого уже есть жилищный кредит в рамках других программ банка при их соответствии условиям госсубсидирования.

Известно, что в рамках «Ипотеки с господдержкой» за 7 месяцев 2019 года банк заключил более 6,3 тыс. сделок почти на 18 млрд рублей. А с момента старта программы в июне провел по ней порядка 1,5 тыс. сделок на 2,9 млрд рублей.

КСТАТИ

В настоящее время клиенты ВТБ или другой финансовой организации с любой ипотечной программой также могут получить новые условия и снизить процентную ставку до 5% годовых на весь срок кредита. Для этого банк предлагает воспользоваться услугой рефинансирования в рамках госсубсидирования.

Так, программа «Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 год родился второй или последующий ребенок. Первоначальный взнос составляет 20% от стоимости объекта, возможный срок кредитования – до 30 лет.

Максимальная сумма займа в рамках госсубсидирования – 6 млн рублей, а для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - в два раза больше. При этом средства выдаются на приобретение готового или строящегося жилья у юридического лица. А в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа возможно еще и приобретение как готового объекта на вторичном рынке, так и жилого дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU