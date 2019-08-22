Как выбрать хорошее жилье без посредников: в Ростове пройдет «Тур по новостройкам»

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-22T10:48:32+03:00

Как изучить все предложения застройщиков и выбрать квартиру всего за один день

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Покупка квартиры — заветная мечта многих людей. На нее очень долго приходится откладывать свои сбережения. Поэтому, чтобы выгодно купить квартиру, нужно все тщательно обдумать, просмотреть все подходящие варианты, задать специалистам интересующие вопросы и уточнить все детали будущего жилья.

Приглашаем принять участие в проекте «Тур по новостройкам»!

22 сентября в воскресенье вас ждет экскурсия по новым жилым комплексам. Районы: Центр, Северный. Вы получите возможность посмотреть новые жилые комплексы, сравнить различные квартиры, ощутить разницу между объектами и оценить их особенности. Также вы сможете узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию, пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков, получить консультацию от представителей банка и выбрать оптимальное жилье.

И сделать это всего за один день!

Участие в туре абсолютно бесплатное!

Записаться на «Тур по новостройкам с Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера.

ВНИМАНИЕ!!!

Регистрация проводится до 19 сентября до 16-00.

Количество мест ограничено!

Запомните или запишите: 333-24-22.

ИСТОЧНИК KP.RU